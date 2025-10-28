Ausblick: Haverty Furniture Companies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Haverty Furniture Companies wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,240 USD. Das entspräche einer Verringerung von 17,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,290 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Haverty Furniture Companies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 183,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 175,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,10 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD, gegenüber 1,19 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 741,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 722,9 Millionen USD generiert worden waren.

