HCI Group Aktie
WKN DE: A1W02H / ISIN: US40416E1038
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: HCI Group legt Quartalsergebnis vor
HCI Group stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,81 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 440,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,520 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 223,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 27,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 175,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,92 USD, wohingegen im Vorjahr noch 8,89 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 892,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 750,1 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
