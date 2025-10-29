Ausblick: Healthcare Trust of America A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Healthcare Trust of America A veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,022 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 91,54 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,260 USD je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 315,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 289,6 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,603 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,810 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,16 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,27 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at