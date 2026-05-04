Hecla Mining Aktie
WKN: 854693 / ISIN: US4227041062
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Hecla Mining präsentiert Quartalsergebnisse
Hecla Mining äußert sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,257 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hecla Mining ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hecla Mining in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,98 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 407,6 Millionen USD im Vergleich zu 261,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,946 USD, gegenüber 0,490 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,63 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,42 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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