Ausblick: Henry Schein präsentiert Quartalsergebnisse

Henry Schein öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,28 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Henry Schein noch ein Gewinn pro Aktie von 0,780 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,28 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 3,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,17 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,82 USD, gegenüber 3,05 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 13,00 Milliarden USD im Vergleich zu 12,67 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

