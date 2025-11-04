ADTRAN Holdings Aktie

WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

<
NASDAQ Composite aktuell 04.11.2025 22:34:03

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite gab zum Handelsende nach.

Schlussendlich fiel der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2,04 Prozent auf 23 348,64 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,58 Prozent schwächer bei 23 458,21 Punkten, nach 23 834,72 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23 644,15 Punkte, das Tagestief hingegen 23 333,32 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 22 780,51 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 04.08.2025, bei 21 053,58 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 04.11.2024, bei 18 179,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 21,10 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Expeditors International of Washington (+ 10,84 Prozent auf 135,73 USD), Henry Schein (+ 10,78 Prozent auf 71,61 USD), Lancaster Colony (+ 9,41 Prozent auf 173,13 USD), Harvard Bioscience (+ 7,37 Prozent auf 0,62 USD) und EXACT Sciences (+ 3,90 Prozent auf 69,59 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Myriad Genetics (-21,03 Prozent auf 6,46 USD), ADTRAN (-20,12 Prozent auf 7,27 EUR), Lattice Semiconductor (-13,17 Prozent auf 63,23 USD), Dorel Industries (-10,83 Prozent auf 1,07 USD) und Ultra Clean (-8,52 Prozent auf 26,10 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 50 110 169 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,268 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Die Upbound Group-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Gladstone Commercial-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,53 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

