WKN: 897961 / ISIN: US8064071025

Lukrativer Henry Schein-Einstieg? 06.11.2025 16:05:18

NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Henry Schein-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Henry Schein-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Henry Schein-Papier bei 60,27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,659 Henry Schein-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2025 auf 72,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,47 USD wert. Damit wäre die Investition 19,47 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Henry Schein zuletzt 8,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

