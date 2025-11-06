Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
|Lukrativer Henry Schein-Einstieg?
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Henry Schein-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Henry Schein-Papier bei 60,27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,659 Henry Schein-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2025 auf 72,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,47 USD wert. Damit wäre die Investition 19,47 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Henry Schein zuletzt 8,44 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Henry Schein Inc.
|60,56
|-3,26%
