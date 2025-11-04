Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittag

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,33 Prozent tiefer bei 23 517,72 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,58 Prozent schwächer bei 23 458,21 Punkten in den Dienstagshandel, nach 23 834,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 23 422,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 644,15 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 22 780,51 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 04.08.2025, bei 21 053,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 18 179,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 21,97 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Henry Schein (+ 9,87 Prozent auf 71,02 USD), Lancaster Colony (+ 7,72 Prozent auf 170,46 USD), SMC (+ 7,05 Prozent auf 379,73 USD), Expeditors International of Washington (+ 7,05 Prozent auf 131,09 USD) und EXACT Sciences (+ 4,93 Prozent auf 70,28 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil ADTRAN (-20,12 Prozent auf 7,27 EUR), Myriad Genetics (-18,95 Prozent auf 6,63 USD), Lattice Semiconductor (-7,96 Prozent auf 67,02 USD), inTest (-6,38 Prozent auf 8,07 USD) und FormFactor (-6,06 Prozent auf 52,98 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 598 177 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,268 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,87 erwartet. Mit 10,53 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Gladstone Commercial-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at