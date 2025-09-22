Herman Miller Aktie
WKN: 863205 / ISIN: US6005441000
|
22.09.2025 07:01:06
Ausblick: Herman Miller veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Herman Miller wird am 23.09.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorstellen.
3 Analysten schätzen, dass Herman Miller für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,343 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 5,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 911,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 861,5 Millionen USD umgesetzt.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,79 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,540 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,77 Milliarden USD, gegenüber 3,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
