Ausblick: Hesai Group (B) (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

Hesai Group (B) (spons ADRs) wird am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,677 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hesai Group (B) (spons ADRs) ein EPS von -0,080 USD je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 829,8 Millionen CNY betragen, verglichen mit 75,3 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,20 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,110 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 3,27 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 288,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at