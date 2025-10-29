Ausblick: Hilton Grand Vacations vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hilton Grand Vacations wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hilton Grand Vacations im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,974 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,280 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 4,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,37 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,76 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,450 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,23 Milliarden USD, gegenüber 4,98 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at