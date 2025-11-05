Himax Technologies Aktie
WKN DE: A0JKBX / ISIN: US43289P1066
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Himax Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Himax Technologies äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,005 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 16,63 Prozent auf 186,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Himax Technologies noch 223,5 Millionen USD umgesetzt.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,300 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 813,7 Millionen USD, gegenüber 905,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
