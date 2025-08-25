Ausblick: HomeMaid (B) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

HomeMaid (B) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,423 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 76,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,240 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll HomeMaid (B) mit einem Umsatz von insgesamt 140,4 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 11,06 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 2,20 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,38 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 605,3 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 500,9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at