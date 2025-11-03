HomeMaid AB Aktie
Erste Schätzungen: HomeMaid (B) legt Quartalsergebnis vor
HomeMaid (B) wird voraussichtlich am 18.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,676 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,510 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 156,7 Millionen SEK – ein Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HomeMaid (B) 121,2 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 2,27 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,38 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 596,7 Millionen SEK, gegenüber 500,9 Millionen SEK im Vorjahr.
