HomeMaid AB Aktie
WKN DE: A0HL8V / ISIN: SE0001426131
|
11.08.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: HomeMaid (B) präsentiert Quartalsergebnisse
HomeMaid (B) stellt voraussichtlich am 26.08.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,423 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 76,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,240 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll HomeMaid (B) in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 140,4 Millionen SEK im Vergleich zu 126,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 2,20 SEK im Vergleich zu 1,38 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 605,3 Millionen SEK, gegenüber 500,9 Millionen SEK im vorigen Jahr.
