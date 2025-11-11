Ausblick: Honasa consumer informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Honasa consumer wird am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,04 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,570 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Honasa consumer in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 5,41 Milliarden INR im Vergleich zu 4,62 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,28 INR je Aktie, gegenüber 2,24 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 23,54 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 20,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at