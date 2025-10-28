Erste Schätzungen: Honasa consumer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Honasa consumer lädt voraussichtlich am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,04 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,570 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Honasa consumer in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 5,41 Milliarden INR im Vergleich zu 4,62 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,28 INR im Vergleich zu 2,24 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 23,54 Milliarden INR, gegenüber 20,67 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

