Honasa consumer Aktie

Honasa consumer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E3BT / ISIN: INE0J5401028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Honasa consumer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Honasa consumer lädt voraussichtlich am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,04 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,570 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Honasa consumer in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 5,41 Milliarden INR im Vergleich zu 4,62 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,28 INR im Vergleich zu 2,24 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 23,54 Milliarden INR, gegenüber 20,67 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Honasa consumer limited Registered Shs 144A Reg Smehr Nachrichten

Analysen zu Honasa consumer limited Registered Shs 144A Reg Smehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Honasa consumer limited Registered Shs 144A Reg S 278,70 2,11% Honasa consumer limited Registered Shs 144A Reg S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen