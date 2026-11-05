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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Honasa consumer legt Quartalsergebnis vor

Honasa consumer stellt am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,09 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Honasa consumer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,21 INR in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 29,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,38 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,98 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,82 INR im Vergleich zu 6,15 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 29,25 Milliarden INR, gegenüber 23,92 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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