Ausblick: HOYA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HOYA stellt am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass HOYA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,02 USD je Aktie gewesen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,44 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei HOYA für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,52 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,37 USD aus. Im Vorjahr waren 3,81 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 6,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at