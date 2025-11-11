Ausblick: HUYA A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HUYA A öffnet am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen, dass HUYA A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,210 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,70 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 220,9 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,394 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,030 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 6,46 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 833,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at