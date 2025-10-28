HUY a Aktie
WKN DE: A2JL12 / ISIN: US44852D1081
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: HUYA A präsentiert Quartalsergebnisse
HUYA A stellt voraussichtlich am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,210 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HUYA A 0,010 USD je Aktie eingenommen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,70 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 214,5 Millionen USD erzielt wurde.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,394 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,030 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 6,46 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 844,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
