Ausblick: Hydro One gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hydro One wird am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,698 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,700 CAD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 3,12 Prozent auf 2,37 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,30 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,31 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 2,23 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,49 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 9,04 Milliarden CAD waren.

Redaktion Finanzen.net