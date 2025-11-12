Ausblick: Hydro One öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hydro One wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,663 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Hydro One einen Gewinn von 0,620 CAD je Aktie eingefahren.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,19 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,32 Milliarden CAD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,12 CAD, gegenüber 1,92 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 8,83 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,48 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

