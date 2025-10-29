Erste Schätzungen: Hydro One zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hydro One lädt voraussichtlich am 13.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,663 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,620 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,74 Prozent auf 2,32 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,19 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,12 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,92 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,83 Milliarden CAD, gegenüber 8,48 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at