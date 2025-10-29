Ausblick: HYUNDAI GLOVIS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HYUNDAI GLOVIS wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 5120,78 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HYUNDAI GLOVIS 5096,00 KRW je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll HYUNDAI GLOVIS in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 7.665,68 Milliarden KRW im Vergleich zu 7.468,71 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 22498,17 KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14585,00 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 29.976,99 Milliarden KRW aus, nachdem im Vorjahr 28.407,37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at