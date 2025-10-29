Ausblick: HYUNDAI STEEL vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

HYUNDAI STEEL wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 99,08 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte HYUNDAI STEEL ein EPS von -134,000 KRW je Aktie vermeldet.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5.750,25 Milliarden KRW – das wäre ein Zuwachs von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.624,30 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 779,82 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -88,000 KRW je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 23.131,34 Milliarden KRW aus im Gegensatz zu 23.226,14 Milliarden KRW Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at