Ausblick: ICU Medical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ICU Medical wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,43 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,350 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll ICU Medical mit einem Umsatz von insgesamt 509,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 588,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,46 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,01 USD im Vergleich zu -4,830 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,19 Milliarden USD, gegenüber 2,38 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at