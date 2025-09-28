IDT b Aktie
WKN DE: A0RF6V / ISIN: US4489475073
|
28.09.2025 07:01:06
Ausblick: IDT B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
IDT B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.09.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,910 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll IDT B mit einem Umsatz von insgesamt 310,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 308,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,38 Prozent gesteigert.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,26 USD, gegenüber 2,54 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IDT Corp (B)mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: IDT B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu IDT Corp (B)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|IDT Corp (B)
|53,10
|0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach neuen Pharmazöllen reagieren Anleger auf US-Inflationsdaten: ATX geht im Plus ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Indizes zum Handelsende stärker -- Asiens Börsen schließen tiefer
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag im Handelsverlauf in die Gewinnzone. Der DAX zeigte sich höher. Die Wall Street präsentierte sich vor dem Wochenschluss höher. Anleger in Asien trennten sich am Freitag mehrheitlich von ihren Investments.