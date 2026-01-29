IES Holdings Aktie

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: IES legt Quartalsergebnis vor

IES wird am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass IES für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,94 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,72 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll IES in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,87 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 876,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 749,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 18,03 USD, gegenüber 15,02 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 3,94 Milliarden USD im Vergleich zu 3,37 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

