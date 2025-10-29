Ausblick: Indegene legt Quartalsergebnis vor

Indegene präsentiert am 30.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Indegene im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,65 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,84 INR je Aktie gewesen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,79 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 13,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,87 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 19,79 INR je Aktie, gegenüber 17,15 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 32,45 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 28,39 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at