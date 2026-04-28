Indegene Aktie
WKN DE: A40MAL / ISIN: INE065X01017
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Indegene präsentiert Quartalsergebnisse
Indegene wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,55 INR je Aktie gegenüber 4,91 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 29,91 Prozent auf 9,82 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,56 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 18,25 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 17,15 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 35,28 Milliarden INR aus, im Gegensatz zu 28,39 Milliarden INR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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