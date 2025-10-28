Independence Realty Trust Aktie

Independence Realty Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W64V / ISIN: US45378A1060

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Independence Realty Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Independence Realty Trust veröffentlicht am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,080 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,14 Prozent auf 168,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 160,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,243 USD, gegenüber 0,170 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 663,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 640,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

