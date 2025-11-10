Ausblick: Indo Count Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Indo Count Industries veröffentlicht am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Indo Count Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,80 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,12 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 10,13 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,36 Milliarden INR umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,40 INR, wohingegen im Vorjahr noch 12,42 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 43,96 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 38,17 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at