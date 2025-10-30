Indo Count Industries Aktie
WKN DE: A2AS93 / ISIN: INE483B01026
|
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Indo Count Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Indo Count Industries lädt voraussichtlich am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,80 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 56,31 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,12 INR je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 2,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 10,36 Milliarden INR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 10,13 Milliarden INR aus.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,40 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 12,42 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 43,96 Milliarden INR, gegenüber 38,17 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Indo Count Industries Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Indo Count Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: Indo Count Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: Indo Count Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.05.25
|Ausblick: Indo Count Industries präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Indo Count Industries Ltd Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Indo Count Industries Ltd Registered Shs
|284,10
|-1,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.