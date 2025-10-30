Erste Schätzungen: Indo Count Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Indo Count Industries lädt voraussichtlich am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,80 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 56,31 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,12 INR je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 2,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 10,36 Milliarden INR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 10,13 Milliarden INR aus.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,40 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 12,42 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 43,96 Milliarden INR, gegenüber 38,17 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at