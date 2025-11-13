Ausblick: Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate gibt am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 5,21 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate ein EPS von 5,91 NOK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 53,70 Prozent auf 55,3 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate noch 119,4 Millionen NOK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 20,58 NOK, während im vorherigen Jahr noch 21,81 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 215,8 Millionen NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 477,9 Millionen NOK waren.

Redaktion finanzen.at