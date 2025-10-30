Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate Aktie
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate wird voraussichtlich am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,21 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 5,91 NOK je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 53,70 Prozent auf 55,3 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate noch 119,4 Millionen NOK umgesetzt.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 20,58 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 21,81 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 215,8 Millionen NOK, gegenüber 477,9 Millionen NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
