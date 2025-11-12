Ausblick: Inpex stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Inpex stellt am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 67,30 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Inpex einen Gewinn von 62,65 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 30,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 387,25 Milliarden JPY gegenüber 556,70 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 316,25 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 345,31 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1.993,33 Milliarden JPY, gegenüber 2.265,84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at