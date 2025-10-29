Inpex Holdings Aktie
WKN DE: A0JD4G / ISIN: JP3294460005
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Inpex zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Inpex veröffentlicht voraussichtlich am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 67,30 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Inpex 62,65 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 387,25 Milliarden JPY – ein Minus von 30,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Inpex 556,70 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 316,25 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 345,31 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.993,33 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 2.265,84 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
