Erste Schätzungen: Inpex zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Inpex veröffentlicht voraussichtlich am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 67,30 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Inpex 62,65 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 387,25 Milliarden JPY – ein Minus von 30,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Inpex 556,70 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 316,25 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 345,31 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.993,33 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 2.265,84 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at