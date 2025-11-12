Inter & Company Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DBCN / ISIN: KYG4R20B1074
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Inter Company veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Inter Company wird am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,149 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Inter Company in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 394,6 Millionen USD im Vergleich zu 518,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,582 USD, gegenüber 0,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,79 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Inter & Company Incorporation Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Inter Company veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Inter Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Inter Company informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Inter & Company Incorporation Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Inter & Company Incorporation Registered Shs
|9,80
|-2,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.