Ausblick: Inter Company veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Inter Company wird am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,149 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Inter Company in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 394,6 Millionen USD im Vergleich zu 518,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,582 USD, gegenüber 0,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,79 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

