Erste Schätzungen: Inter Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Inter Company gibt voraussichtlich am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,150 USD je Aktie gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Inter Company 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 394,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 23,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Inter Company 518,4 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,583 USD, gegenüber 0,390 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 1,52 Milliarden USD im Vergleich zu 1,79 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at