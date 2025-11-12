Ausblick: Intermap Technologies A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Intermap Technologies A wird am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 4,9 Millionen USD betragen, verglichen mit 6,8 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,095 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 30,3 Millionen USD, gegenüber 24,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at