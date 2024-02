Ausblick: iRobot zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

iRobot lässt sich am 26.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird iRobot die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -2,114 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte iRobot noch -1,520 USD je Aktie verloren.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 308,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 13,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 357,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -8,030 USD je Aktie, gegenüber -10,520 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 891,0 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at