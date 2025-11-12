Isetan Mitsukoshi Holdings Aktie
WKN DE: A0NFRG / ISIN: JP3894900004
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Isetan Mitsukoshi öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Isetan Mitsukoshi lädt am 13.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 22,01 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 31,39 JPY je Aktie vermeldet.
Isetan Mitsukoshi soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 130,08 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 164,95 JPY je Aktie, gegenüber 142,42 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 551,46 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 555,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
