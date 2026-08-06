Iyogin Holdings Aktie
WKN DE: A3DW2L / ISIN: JP3149700001
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Iyogin legt Quartalsergebnis vor
Iyogin wird am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 77,10 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Iyogin 104,78 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 28,37 Prozent auf 39,00 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 54,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 296,10 JPY im Vergleich zu 253,96 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 160,00 Milliarden JPY, gegenüber 231,73 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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06.08.26
|Ausblick: Iyogin legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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