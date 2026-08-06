Ausblick: Iyogin legt Quartalsergebnis vor

Iyogin wird am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 77,10 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Iyogin 104,78 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 28,37 Prozent auf 39,00 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 54,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 296,10 JPY im Vergleich zu 253,96 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 160,00 Milliarden JPY, gegenüber 231,73 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at