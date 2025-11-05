Ausblick: Jamieson Wellness informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jamieson Wellness wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,390 CAD gegenüber 0,250 CAD im Vorjahresquartal.

Jamieson Wellness soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 188,1 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,87 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,23 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 821,5 Millionen CAD, gegenüber 733,8 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at