Ausblick: JAPAN POST verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JAPAN POST lässt sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird JAPAN POST die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 6,96 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte JAPAN POST noch 15,84 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1.705,46 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 36,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte JAPAN POST einen Umsatz von 2.695,09 Milliarden JPY eingefahren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 79,71 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 120,82 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 10.947,19 Milliarden JPY, gegenüber 10.996,26 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

