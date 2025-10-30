Erste Schätzungen: JAPAN POST gewährt Anlegern Blick in die Bücher

JAPAN POST wird voraussichtlich am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 20,20 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,13 Prozent verringert. Damals waren 20,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll JAPAN POST nach der Prognose von 1 Analyst 2.741,39 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.716,03 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 126,88 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 119,30 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 11.602,30 Milliarden JPY, gegenüber 11.237,57 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at