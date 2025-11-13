JAPAN POST HOLDINGS Aktie
WKN DE: A14Z74 / ISIN: JP3752900005
|
13.11.2025 07:01:06
Ausblick: JAPAN POST zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
JAPAN POST wird am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 20,20 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte JAPAN POST 20,64 JPY je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 0,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2.716,03 Milliarden JPY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2.741,39 Milliarden JPY aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 126,88 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 119,30 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11.602,30 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 11.237,57 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
