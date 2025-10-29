Japan Tobacco Aktie
WKN: 893151 / ISIN: JP3726800000
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Japan Tobacco vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Japan Tobacco stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 92,87 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 77,29 JPY je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 901,07 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 823,39 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 290,10 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 100,95 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 3.426,28 Milliarden JPY, gegenüber 3.149,76 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Japan Tobacco Inc.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: Japan Tobacco vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Japan Tobacco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Japan Tobacco präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.25