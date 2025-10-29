Ausblick: Japan Tobacco vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Japan Tobacco stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 92,87 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 77,29 JPY je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 901,07 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 823,39 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 290,10 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 100,95 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 3.426,28 Milliarden JPY, gegenüber 3.149,76 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at