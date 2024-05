Ausblick: Jeol präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jeol präsentiert in der am 14.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 157,78 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Jeol 89,38 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Jeol nach den Prognosen von 3 Analysten 65,70 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 19,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 54,99 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 353,94 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 349,32 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 173,04 Milliarden JPY, gegenüber 162,69 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at